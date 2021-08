Fabianna, la hijastra de jugador de la Selección Peruana Christian Cueva, reveló que se sometió hace pocos días a un ‘retoquito’ en la nariz para mejorar su perfil y safinar su rostro.

En sus historias de Instagram, la adolescente - quien acaba de cumplir 17 años de edad - contó que se puso ácido hialurónico con una especialista. Como se sabe, este procedimiento no es invasivo y corrige la forma de la nariz sin pasar por el quirófano.

“Mi perfil no es the best (el mejor), pero sí mejoró gracias al ácido hialurónico en mi ñata”, comentó la hija de Pamela López, etiquetando a la doctora que le hizo el ‘arreglito’.

Cueva la quiere como una hija

Fabianna es la primera hija de Pamela López - con una anterior pareja - y el popular ‘Aladino’ prácticamente se convirtió en la figura paterna para la jovencita.

En la celebración de su cumpleaños número 17, Christian Cueva utilizó su cuenta de Instagram para expresarle todo su cariño a su hijastra Fabi.

“Sé la gran persona que es. Sabes que te quiero mucho, que siempre te querido como una hija, te conozco desde los 7 años”, se le escucha decir a Cueva en un video muy conmovido.

Como se sabe, Cueva tiene otros tres hijos biológicos con su esposa, Pamela López.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Brenda y Paloma bailan música AXE

Bailaron al ritmo de axe.