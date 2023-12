Fabianne Hayashida decidió anunciar el fin de su matrimonio con Daniel Rangel. La integrante de ‘Combate’ reveló lo difícil de su proceso de separación.

“Y o fui la que se fue de la casa, fue durísimo, fui con mis amigas a sacar las cosas, pero claro dejar mi depa vacío después de tantos años juntos, no son cuatro años... Yo estaba casada, quería tener hijos, hasta ahora es durísimo, hasta ahora lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene ”, expresó la influencer.

En esa línea, la también empresaria confesó el verdadero motivo de su separación: “ Yo creo que tener tantas cosas juntos ya hizo que nos cayéramos un poco mal ”.

Asimismo, Fabianne asegura que mantiene una buena comunicación con su expareja: “Hablamos bien, súper bien, ya veníamos un poco mal porque manejábamos varias cosas juntos, te soy bien sincera y nos casamos bien jóvenes, ya no nos entendíamos muy bien y ahora somos patazas ”, sostuvo.

“ Hemos reaccionado bien al mancomunado, cada quien su parte, 50/50, nos habamos muy bien, con mucho respeto, es increíble, es más, ahora me cae mejor ”, agregó.

La influencer reconoce que aún llora al recordar su relación, no obstante, afirma que ya no eran compatibles.

Fabianne Hayashida termina su relación

