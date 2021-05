Fabio Agostini estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde se refirió a la posibilidad de poder volver a “Esto es Guerra”, pese a que el productor Peter Fajardo expuso que despidieron al español por mal comportamiento.

En ese momento, la conductora Gigi Mitre le consultó sobre si retornaría al reality de competencia si es que le ofrecieran una buena cantidad de dinero como sueldo. “¿Tu volvería a ‘Esto es guerra’ si te ofrecen un contrato jugoso?”.

Al respecto y entre risas, el modelo no descartó esta posibilidad e incluso aseguró que “con dinero baila el mono”. “Por dinero obvio, si me hacen un buen contrato sí, me lo merezco y lo valgo”, comentó Fabio.

Asimismo, Agostini decidió no hablar mal de Peter Fajardo, hecho que sorprendió a los conductores de Willax TV. “No lo sé Rodrigo, me he comido la cabeza porque hay gente que haces cosas peores y siguen ahí y lo mío son cosas de show y tontería. No voy hablar mal de Peter, tendrá sus motivos”, expresó.

