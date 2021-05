La expolicía Jossmery Toledo confirmó que habló con Paula Manzanal para advertirle sobre su amistad con Fabio Agostini. En diálogo con “Amor y fuego”, la modelo afirmó que el popular ‘Galáctico’ no es un “trofeo”.

“Yo no lo veo ni siquiera como un trofeo, hasta me avergüenza hablar de ese tema, te lo juro”, afirmó Jossmery Toledo

La exPNP contó que llamó a Paula Manzanal para aconsejarle que tenga cuidado con Fabio Agostini:

“La verdad que yo he hablado con Paula, y Paula es una amiga y yo ya le di mi apreciación del tema, de lo que hizo ¿no?”.

Pero eso no fue todo, ya que Jossmery Toledo le dijo a Paula Manzanal que si quería cambiar a Ignacio Baladán, lo haga por “alguien mejor”.

“Incluso yo le dije si va a cambiar a alguien, que sea por alguien mejor, no alguien... me entienden, ustedes ya saben cómo es él”.

“Pero bueno, no sé, a veces uno toma decisiones así, desesperada, qué sé yo habrá pasado por su cabeza de ellos, pero yo no en su lugar, yo no haría lo que hizo ella”, concluyó la modelo e incluencer.

Willax - Jossmery Toledo confirma que aconsejó a Paula Manzanal sobre Fabio Agostini - diario OJO

