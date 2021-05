Jossmery Toledo se mostró sumamente sorprendida porque le ha aparecido un tremendo grano en su rostro, así lo dejo evidenciado a través de un video en su cuenta de Instagram. Según la popular ‘tombita’ nunca le había salido un barrito tan grande que le cause tanto dolor y ella cree que se trataría de brujería.

“Nunca en mi vida me ha salido un grano que parece un chichón y aplasto y me duele horrible. He intentado aplastarlo y no sale nada”, manifestó Jossmery en sus stories.

“Es como si tuviera un bulto ahí y no sé por qué últimamente me está saliendo granos así, nunca he tenido ese tipo de granos. Por aquí ya me reventé y ya pasó”, añadió.

Por último, la expolícia indicó que le quizás le estaban haciendo brujería ya que hace unos días le había salido uno parecido pero este si pudo eliminar.

“Creo que me están haciendo brujería jaja. Se los juro que nunca he tenido un grano tan grande me duele horrible he intentado ponerle hielo y todo ojalá baje”, concluyó entre risas.

Recordemos que Jossmery Toledo se presentó en el programa América Hoy donde fue consultada sobre la posibilidad de ser el refuerzo de Fabio Agostini en El Artista del Año.

“Ya tuve ciertos problemas con él y creo que no soy la única que ha tenido esos problemas de que ha hablado mal de una mujer. Para mí, es un patán”, dijo Jossmery.

Fotos y videos: (Instagram/@jossmerytol)

