La modelo Jossmery Toledo negó tajantemente que apoyaría como refuerzo en el “Artista del Año” al español Fabio Agostini.

En “América Hoy”, Jossmery Toledo aseguró que no apoyaría a una persona que habla mal de las mujeres y hasta lo tildó de “patán”, contando su historia con el español.

“No, porque ya he tenido ciertos problemas con él y no soy la única. Creo que ha hablado mal de otras mujeres, entonces para mi es patán. No lo apoyaría”.

La expolicía contó que en su momento salía con Fabio Agostini, sin embargo cuando se volvió conocida apareció un video que para ella, fue difundido por él.

“En su momento cuando salí con él y él estaba soltero y podía salir con otras chicas, nadie sabía nada. Cuando de la nada empiezo a ser mediática, aparece un video donde me vinculan con él. El único que tenía ese video lo tenía él”.

Finalmente dijo: “Para mí lo hizo él, lo publicó él. Yo no lo hice en su momento, si hubiera querido ser mediática”.

TE PUEDE INTERESAR