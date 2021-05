La modelo Jossmery Toledo acudió al programa “América Hoy” y recibió un inesperado comentario de Santi Lesmes: “Y qué tremendas marcas y campañas que harán porque te digo una cosa, Jossmery, para llevar tu ritmo y estar 30 días o 40 días en Tulum”. La exPNP no se quedó callada: “No, no, no, quiero aclarar: una puede ser hasta mochilera, no tiene nada que ver”. “Yo de mochilero la hago, pero cuando voy de mochilero, Jossmery, yo no me subo a yates como tú”, sentenció Lesmes. Fotos y videos: América TV