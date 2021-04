Fabio Agostini llegó con la lengua afilada a “El Artista del Año”. Antes de su presentación y frente a Gisela Valcárcel, el español arremetió contra “Esto Es Guerra” y pidió perdón por no haber aceptado la invitación que le hizo “La Señito” hace tres años.

“Te quería decir una cosa que lo tengo como un nudo en la garganta. Ustedes hace tres años me llamaron, habían contado conmigo, pero porque me metieron pajarito en la cabeza, me fui a otro programa de América Televisión y la verdad estoy arrepentido”, dijo Fabio Agostini, encendiendo las pantallas.

Seguidamente resaltó que ahora sí está en el mejor reality, dejando de lado “Esto Es Guerra”. “Estoy agradecido porque me han vuelto a dar una segunda oportunidad en el mejor reality del Perú y con la mejor conductora”.

Por otro lado, agregó: “Yo he estado en cinco realitys y este es el que más nervioso me está poniendo”.

Por su parte, Gisela Valcárcel le dijo que es probable que en ese tiempo, debía estar en “Esto Es Guerra”, pero ahora está con ella en su programa. “Gracias, yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y en ese momentos seguro tenías que estar ahí y hoy acá”.

