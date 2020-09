Tras la filtración de varias fotografías y videos donde se puede apreciar a Jossmery Toledo junto a Fabio Agostini, dejando entrever que habría existido algún tipo de acercamiento entre ellos; la expolicía arremetió contra el modelo tildándolo de “poco hombre”.

Y es que la exsuboficial asegura que fue el propio exchico reality quien habría filtrado este material. Por su parte, el español respondió con todo desde su natal España.

“Como no han hablado nada de ella en su vida y ahora llevan hablando de ella dos meses, la niña cree que es Paris Hilton o Jennifer López”, comenzó diciendo.

“Ahora cree que la gente se quiere sumar a ella, pero ¿Quién es ella? Si no la conocen ni en su casa, no voy a hablar de ella, no me interesa”, finalizó el español.

Recordemos que Jossmery confesó en el programa “Amor y Fuego” que tuvo un affaire con Fabio Agostini hace un par de años y fue en ese momento que saltó el tema de los videos y fotos de ambos juntos.

“Es un video. No pensé que lo iba a hacer (hacerlo público), me parece poco hombre que lo haya hecho”, sentenció Toledo a Agostini.

