Fabio Agostini apareció en el programa “América Hoy” de este jueves 27 de mayo, donde contó cómo fue el reencuentro con su expareja Mayra Goñi.

“Que nos hayamos seguido no significa nada. No tenemos nada, ella está haciendo su vida y yo la mía, yo he estado con Paula conociéndola”, dijo Fabio inicialmente.

Sin embargo, Fabio Agostini admitió que la culpable de la ‘reconciliación’ es Macarena Vélez, quien lo hizo conversar con Mayra Goñi a través de una videollamada.

“Te explico cómo fue la historia: yo estaba en la cama tumbado, agarrándome la manita con hielo y apareció Macarena. Y me dice ‘Fabio, mira, una amiga que está ahí haciendo videollamada con ella, mira para que la saludes’, y me pone el video, me pone el móvil en la cara y veo que es Mayra y bueno, yo la saludo, obviamente, no tengo ningún problema con ella”.

El español se defendió afirmando que “yo no he hecho nada, yo aquí soy la víctima”.

Asimismo, Fabio Agostini contó que tras la conversación, Mayra Goñi comenzó a seguirlo en redes: “La saludé, que estaba en Miami haciendo sus cosas, que me alegro que le vaya bien y poco más, después le pasé el móvil a Macarena y ya está. Al día siguiente ella me estaba siguiendo en el Instagram y yo la seguí”.

Fuente: América TV

