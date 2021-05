El participante de “El artista del año”, Fabio Agostini, sorprendió a todos al hablar de su expareja Mayra Goñi durante una entrevista con el programa “Estás en todas”.

Todo comenzó cuando Fabio Agostini contó que no tiene pareja y en este momento solo piensa “en dinero, en viajar, en disfrutar y en más dinero, el amor queda al final”.

Por esta razón, la reportera le preguntó sobre su relación con Mayra Goñi. Para sorpresa de los televidentes, Fabio Agostini confesó que todavía guarda las fotos del romance.

“De verdad no me acuerdo nunca (de Mayra), solo cuando ustedes me preguntan. En verdad tengo el móvil lleno de fotos de ella porque la verdad es que no borro nada nunca, y a veces hago así y lo veo, y bueno, fue un momento muy ‘guay’”, indicó.

Fabio Agostini aclaró que hace mucho no habla con Mayra Goñi, pero que le desea lo mejor: “No, no hablamos desde hace tiempo, ella en lo suyo y yo en lo mío. Sí, claro, le deseo lo mejor, ojalá que la rompa allá donde esté”.

Fotos y videos: América TV | Instagram Mayra Goñi

