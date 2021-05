¡LE VA! El modelo, Fabio Agostini, no deja pasar la oportunidad para coquetear con Gisela Valcárcel. Y es que el español reveló en exclusiva para el programa ‘Estas en todas’ que se llevó una gran sorpresa al conocerla en persona. “Gisela es una mujer muy guapa, muy sexy y elegante. Me parecía una mujer muy linda por televisión, pero nunca la había visto en persona y cuando la vi me llevé una gran sorpresa porque es muy bonita”, comentó el pícaro participante de ‘El artista del año’. (Video: América TV).