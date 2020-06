Fabio Agostini dejó en shock a sus fans al mostrarse sin los clásicos músculos que lo hicieron conocido. En una polémica foto de Instagram, el modelo español mostró cómo se veía antes de la cuarentena por coronavirus y cómo luce ahora.

“Antes de la cuarentena vs en cuarentena. Etiqueta a quien le haya afectado también esta cuarentena”, escribió. En la imagen se ve que ahora estaría subido de peso y con una ligera pancita.

Algunos de sus fans pensaron que se trataba de una broma, pero la expareja Mayra Goñi no lo desmintió.

No quiere ser calvo

Aprovechando la cuarentena, Fabio Agostini decidió ponerle remedio a su caída de cabello. “Hace dos años me hice un tratamiento capilar y no quedé conforme. Ahora me lo quiero hacer en esta época porque yo trabajo en televisión y como todo está parado, hay que aprovechar”, dijo Agostini en Instagram.

