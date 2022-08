El 18 de agosto de 2022, el enfrentamiento entre Ducelia Echevarría y Johanna San Miguel dejó sorprendidos a los participantes de “Esto es guerra”. Algunos ‘combatientes’ no se quedaron callados y salieron en defensa de su compañera.

“Yo creo que se fue de control todo, una cosa llevó a la otra, sabemos el temperamento de Ducelia, poco a poco se fue encendiendo más la cosa y creo que las percepciones son distintas. Si bien es cierto estamos en un reality, Ducelia ayer verdaderamente estaba desencajada, se nubló, se olvidó que tenía que ir en esa posición. Por su lado, Johanna dijo que ella había abandonado y no fue así, realmente se nubló, pero aparte de eso, es tratar de llevar la condura, la tranquilidad, de respirar y si una persona se exalta, un poquito darse cuenta y dejarlo ahí, lo malo es que se continuó y se hizo todo desbordante y lamentablemente pasó lo que pasó”, dijo Karen Dejo.

Alejandra Baigorria dejó entrever que no estaba de acuerdo con la sanción contra Ducelia Echevarría: “No voy a opinar del tema, de verdad, porque no estoy de acuerdo en algunas cosas y prefiero mantenerme al margen. Lo que tenía que decir, lo dije, después lo otro se solucionará por interno, supongo”.

Según Israel Dreyfus, Ducelia Echevarría se sintió confiada: “Por un lado también es como, es la confianza que ella sintió que tenía, le jugó en contra”.

Pero Gino Assereto no dudó en defender a la conductora: “No fue la manera de decirlo, si lo que quería era expresar lo que pensaba al respecto de lo que dijo Johanna, lo pudo haber hecho de una manera distinta, aparte Johanna no le dijo nada malo, Johanna simplemente se expresó describiendo cómo es Ducelia en el día a día. Tengo entendido que Johanna y Ducelia se llevan muy bien, es más, Johanna siempre la ha apoyado, tampoco estoy para chancar a Ducelia”.

Fabio Agostini, en cambio, defendió a su compañera y aseguró que se exageró con la sanción: “Yo creo que a la chica se la está juzgando demasiado, no me parece que fue para tanto. Yo respeto mucho a Johanna, a Johanna la quiero mucho también, pero a lo mejor se lo tomó a mal, no sé si tiene algún problema con Ducelia. Yo la verdad que apoyo a Ducelia, estos pocos días la he intentado comprender desde que está en los ‘combatientes’, me parece una chica encantadora, la verdad que la apoyo hasta donde haga falta”.

De otro lado, Fabio Agostini cuestionó que se quiera encontrar a otro culpable por las palabras que dijo Ducelia, pues la producción señaló que Luciana Fuster habría estado involucrada: “Me da risa que la producción dice ‘hay dos culpables: el que lo dijo y el que lo hizo’, primera vez que yo veo que un lugar le echan la bronca (...) al que se lo dijo, no al que lo hizo, también falta que culpen al que lo pensó”.

“Aquí todos somos adultos, nosotros podemos escuchar cualquier cosa, ya depende de cada uno de nosotros cómo nos expresamos frente a una cámara de televisión”, aseguró Karen Dejo sobre este tema.

Israel Dreyfus coincidió con sus colegas: “Creo que salió de ella misma, tú puedes estar con un grupo de gente y absorber comentarios, pero ya queda en ti si es que tú los utilizas”.

Fuente: América Televisión

