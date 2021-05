El español Fabio Agostini ha puesto los ojos en Paula Manzanal y, como se sabe, el último sábado durmió en la casa de la modelo luego de que ‘no encontrara taxi’.

Aunque pasó la noche con la rubia, ambos aún no confirman un romance. Lo curioso de su estadía es que, aproximadamente a la 1:30 am, el español se compadeció de los reporteros de “Magaly TV La Firme”, quienes hacían guardia en los exteriores de la casa de Paula Manzanal.

“Los ‘chacales’ se morían de frío y de hambre y nada que salía Fabio. Hasta que a la 1:30 de la madrugada se puso atento con nosotros”, se escucha en el informe que presentó Magaly Medina.

En las imágenes se ve que Agostini le lleva bebidas a los ‘urracos’ que estuvieron esperándolo durante toda la noche.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo, les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno, por lo menos para que no tengan sed”, dijo Fabio Agostini.

“Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, agregó el español, recordando cuando Paula Manzanal le puso 19 en El Valor de la Verdad.

