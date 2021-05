Fabio Agostini fue consultado si Ignacio Baladán le escribió para reclamarle por besar a su ex saliente Paula Manzanal en ‘El Artista del Año’. El español aclaró que él no es su amigo y que “ese chico no se atreve ni a mirarme, menos a mandarme un mensaje”. “Lo único que hizo fue dejarme de seguir en Instagram y a Paula la bloqueó”, comentó en el programa ‘América Hoy’.