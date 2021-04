El polémico modelo, Fabio Agostini, se convirtió en uno de los flamantes participantes de la nueva temporada ‘El artista del año’ conducido por Gisela Valcárcel.

El español habló sobre su debut en la pista de la ‘Señito’ donde señalo que se encontraba muy nervioso pero espera mejorar con el transcurso de los días ya que esta es una gran oportunidad.

“Lo importante es que no lo he hecho tan mal (debut), pensé que lo iba a hacer bastante peor. Estaba muy nervioso, nunca había cantado en mi vida y estaba rodeado de artistas que cantan impresionante”, manifestó en declaraciones a la prensa.

“Estamos aquí para pasarla bien, para disfrutarlo y seguiré haciendo las cosas cada vez mejor. Nadie nace sabiendo, y bueno tengo una gran oportunidad y encima aquí con gente súper talentosa y la verdad que es un gran honor estar aquí”, añadió.

Recordemos el español arremetió contra “Esto Es Guerra” y pidió perdón por no haber aceptado la invitación que le hizo rubia hace tres años.

“Te quería decir una cosa que lo tengo como un nudo en la garganta. Ustedes hace tres años me llamaron, habían contado conmigo, pero porque me metieron pajarito en la cabeza, me fui a otro programa de América Televisión y la verdad estoy arrepentido”, dijo Fabio Agostini, encendiendo las pantallas.

