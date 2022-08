El actor y cantante Diego Bertie, de 54 años, cayó desde el piso 14 de su edificio, ubicado en el distrito de Miraflores.

El actor llegó sin vida al hospital Casimiro Ulloa y falleció este viernes 5 de agosto. La noticia fue confirmada por Mario Casaretto, comandante general de los Bomberos.

A las 3:27 am, los Bomberos recibieron la alerta de que una persona había caído desde lo alto de un edificio, ubicado en el Malecón de la reserva, Miraflores.

“Se cayó desde el balcón de su departamento (…) cayó hacia los estacionamientos del primer piso, en la parte exterior del edificio”, comentó la reportera de América Noticias.

El cantante había retomado sus shows musicales con “Los buenos tiempos”, un espectáculo que reunía lo mejor del rock de los 80 y 90′s en La Estación de Barranco y se presentaba todos los jueves.

“Me hizo mucho daño”: Diego Bertie recuerda cuando Jaime Bayly ‘lo sacó del clóset’

A fines de mayo de este 2022, Diego Bertie habló por primera vez de la relación que mantuvo con Jaime Bayly, vínculo sentimental que fue expuesto por el escritor en su libro “No se lo digas a nadie”.

El actor ya no quiere callar más y a sus 54 años de edad ha decidido responderle al famoso conductor peruano, a quien cuestionó por revelar pasajes íntimos de su vínculo sentimental sin su autorización.

“Sí fui amigo de Jaime (Bayly). Tuvimos una relación corta, fallida no fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó Diego Bertie.

Pese a que considera que Jaime Bayly afectó su vida al exponer su sexualidad públicamente, el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ aseguró que ya dejó sus resentimientos en el pasado.

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, aclaró Diego Bertie.