Gran tristeza y decepción sintieron los fans de Maluma luego que se canceló el concierto que iba a brindar en Lima el último jueves en el Estadio Nacional.

Y es que el espectáculo no obtuvo la autorización de Defensa Civil, por lo que ayer a las 7 de la noche se confirmó que no se realizaría, dejando a muchos fans decepcionados.

Pero no todos eran fans de Maluma, ya que en el concierto, organizado por la empresa Zeta Gas para sus clientes, también se iban a presentar los artistas nacionales Daniela Darcourt, Ezio Oliva y los hermanos Yaipén.

De hecho, un fan de Daniela Darcourt protagonizó un hilarante momento, ya que se quebró frente a las cámaras de Canal N al enterarse de la cancelación del concierto. Asimismo, aprovechó que estaba en televisión para mandarle todo su amor a la salsera.

“Yo estaba más emocionado porque iba a ver a Daniela Darcourt porque yo la amo. De verdad te amo mucho, Daniela Darcourt, o sea, yo te sigo desde siempre ¿ya? Yo siempre te he amado, te amo y me duele mucho que no te hayas presentado porque te he esperado toda la tarde. Me siento mal”, dijo muy entristecido.

Fan de Daniela Darcourt- diario ojo

Rebeca Escribens se burla de sheyla- diario Ojo

