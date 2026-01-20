Indignación y frustración se vivieron en los exteriores del Estadio Nacional durante la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Lima. Usuarios denunciaron que no pudieron ingresar pese a contar con boletos válidos.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde los asistentes aseguraron que el aforo se habría completado antes de permitir el ingreso de todos los compradores.

Según los testimonios, la falta de información y de personal capacitado agravó la situación, generando discusiones y momentos de tensión en los accesos.

El evento había sido anunciado como totalmente agotado, lo que incrementó las sospechas de una posible sobreventa y una deficiente gestión del ingreso del público.

Dentro del recinto, el show se desarrolló con normalidad y fue celebrado por miles de fans, aunque la polémica continúa creciendo en redes sociales.

Los afectados exigen explicaciones y soluciones por parte de los organizadores.