Lo que parecía ser una velada importante para el cantante Christian Nodal en compañía de sus miles de fans en un concierto en el Estado de Chihuahua (México) terminó generándole una mala pasada debido a que no todo salió como él se lo esperaba. Y es que el público asistente se mostró incómodo, aparentemente, por la demora del artista y se escucharon todo tipo de comentarios.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce lo que más extrañaban Christian Nodal y Belinda de su etapa de solteros

Christian Nodal es uno de los artistas más famosos de la música regional en México y recientemente estrenó un nuevo éxito musical titulado “Ya no somos ni seremos” que ha sido del agrado del público, aunque algunos no han descartado que esta canción haya sido dedicada a su ex, Belinda.

Cabe indicar que en febrero del 2022 el cantante de Sonora le puso fin a su relación con la también artista Belinda. Usando sus redes sociales, Nodal explicó los motivos que lo llevaron a adoptar tal decisión.

El cantante mexicana ha estado en constante cambio físico y de apariencia desde que inició su carrera (Foto: Christian Nodal / Facebook)

Sin embargo, estos no serían los únicos casos por los que ha hecho noticia Christian Nodal. Según Infobae, la familia del artista se ha visto vinculada en conflictos legales con la disquera Universal Music.

Pero sumado a todo esto, se conoció que Christian Nodal no la pasó muy bien durante su último concierto en Chihuahua donde el público, incluso, pidió que Belinda o Lupillo Rivera canten en su lugar.

QUÉ OCURRIÓ EN EL CONCIERTO DE CHRISTIAN NODAL EN CHIHUAHUA

Christian Nodal se ha hecho muy conocido con temas como “No te contaron mal”, “La sinverguenza”, “Botella tras botella”, entre otros. Precisamente, estos éxitos y muchos más los iba a recitar en el concierto de Chihuahua, aunque no todo salió como se lo esperaba y los fans lo abuchearon.

Infobae señaló que el hecho ocurrió el 19 de marzo en el Estadio Monumental donde sus fans dejaron ver su molestia debido a que el artista tardó cuatro horas en aparecer en el escenario.

Este tema también se viralizó en las redes sociales donde los usuarios publicaron extractos del concierto de Christian Nodal donde su incomodidad se tradujo en un peculiar llamado. Y es que a los fans se les escuchaba decir “Belinda” y “Lupillo”, entre risas.

Eso no fue todo, pues, en la publicación de uno de los fans también se leen comentarios como “A nosotros no nos miente, se andaba borrando el tatuaje”, “No nos aguanta nada, arriba Chihuahua”, “Ni Judas fue tan traicionero”, entre otros.

Lo que también se debe tener en cuenta es que el programa “Ventaneando” transmitió algunas imágenes de lo que fue el recital de Nodal donde recibe abucheos y pifias de los asistentes.

El exprometido de Belinda tuvo palabras fuertes en contra de Eduin Caz y el Grupo Firme (Foto: Christian Nodal / Facebook)

¿QUIÉN ES CHRISTIAN NODAL?

El cantante Christian Jesús González Nodal nació el 11 de enero de 1999, en el Estado de Sonora. En el mundo artístico se le conoce como Christian Nodal. Actualmente se dedica a ser cantante y compositor mexicano.

Durante su infancia demostró tener un gran talento para la música y fue así que participó en muchos concursos de juegos infantiles, obteniendo los primeros lugares.

Pero fue a los 13 años de edad donde descubriría que tenía capacidad de componer canciones creando uno de sus éxitos titulado “Te fallé”.

En su adolescencia, a los 16 años, cuando cursaba estudios en la Escuela Nacional Preparatoria No.8, se mudó con su familia a Ensenada (Baja California) donde estudió su primer semestre de bachillerato. En esa época todos los fines de semana iba a dar conciertos a Mexicali.

El talento lo heredó de su familia donde hay varios músicos y personajes que tocan un instrumento.

Con el pasar de los años se hizo muy conocido en el ambiente artístico de México. También se le recuerda por haber sido la pareja de la cantante Belinda.