Fátima Segovia, ”La Chuecona”, defendió a su pareja luego que salió a la luz la acusación que hizo en su contra por violencia doméstica en abril del 2019.

A través de un video de Instagram, la actriz de “El wasap de JB” comentó que solo se trató de una pelea y no de una agresión, tal como relataron ella misma y su padre en la intervención policial.

“Esa pelea fuerte que yo he tenido con mi pareja, que no ha sido agresión, ha pasado hace como un año, eso ha estado enterradísimo en el pasado. Yo hasta el día de hoy continúo con mi pareja”, dijo “La Chuecona”, quien acusó a Magaly Medina de vender la noticia como actual, aunque la “urraca” sí aclaró que esto ocurrió el año pasado.

Según la actriz, la periodista le quiere hacer daño a su pareja, Omar Bolaños: ”Me siento consternada por el daño que quieren ocasionar (...) yo como mujer me cuido, cuido mi integridad, simplemente tomo medidas”.

Fátima Segovia admitió que sí hizo la acusación, pero que la pelea no ameritaba que proceda: ”Pero (la denuncia) no va más allá como para que vaya a pasar al juzgado o vaya a ser una denuncia formal, porque no ameritaba en ese momento el caso”.

La actriz, quien se encontraba grabando el video con su pareja al lado, comentó que ella exageró lo ocurrido con su pareja y lo denunció para darle una lección: “Yo no me arrepiento de haber tomado las medidas que tomé, lo que sí lamento fue que yo me dejé llevar por el momento, por la ira, por la cólera que sentía en ese momento por mil cosas, digamos que exageré un poco en las cosas. Como los policías vieron toda la situación, sabían que no daba a más”.

“Fue un ‘estatequieto', digamos que todo lo que dije el contexto no fue tal cual, pero eso sirvió para que ya nunca más haya peleas subidas de tono”, agregó.

Según “La Chuecona”, esta “pelea” los hizo más fuertes y nunca más tuvieron un episodio similar: ”Los dos somos los responsables de lo que pasó ese día (...) eso nos sirvió a nosotros como pareja para seguir adelante y no cometer los mismos errores”.

La actriz también defendió el honor de Omar Bolaños y criticó duramente a Magaly Medina.

“No va a venir un “programa X” a querer manchar la imagen de mi esposo como les dé la gana, eso no lo voy a permitir, eso no es justo, él no se lo merece (...) esta señora es bien mala, es venenosa”.

