Omar Bolaños, la actual pareja de Fátima Segovia, viene siendo blanco de críticas tras la denuncia que difundió Magaly Medina en su programa sobre una supuesta denuncia de la popular ‘Chuecona’ en su contra por agresión física.

Asimismo, el modelo aprovechó en hacer uso de sus redes para arremeter con la popular ‘Urraca’, calificando su programa como “televisión basura”. “Que bueno que haya gente cuerda como tú que se dé cuenta (que es un programa basura) ¡Tal cual! ¡TV basura!”, escribió la pareja de ‘La chuecona’.

El joven modelo publicitario a través de su cuenta oficial de Instagram agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le vienen brindando en estos momentos complicados. “Después de escuchar nuestra verdad, mucha gente me está mandando mensajes de cariño y apoyo y lo valoro un montón. Los que me siguen desde siempre saben la clase de pareja que somos, cuánto nos amamos y lo felices que somos. Poco a poco les iré respondiendo, pero me han alegrado la mañana”, comenzó escribiendo en sus historias.

“Y a los que me siguen insultando y amenazando sin saber, por favor primero infórmense bien y no crean lo que ven en la tv. Entiendan que es un show creado solo para joder a los que no le hacen daño a nadie y viven sus vidas tranquilos como nosotros”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR