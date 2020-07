La reciente ruptura entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva ha causado conmoción en todos los seguidores. Y es que recordemos que la parejita estuvo junta muy poco tiempo, sin embargo ya habían tomado la decisión de convivir.

En el programa “En boca de todos”, estuvo como invitado El ‘Profeta de América’, Reinaldo Dos Santos, quien fue consultado sobre el futuro de esta parejita e indicó que no hay ni una pizca de esperanza para que vuelvan. “Él (Beto Da Silva) puede tener toda la esperanza porque es gratis, los sueños también son gratis, pero de ahí a la realidad, son otras cosas y yo no veo eso. No vuelven”, aseguró.

Por su parte, Ivana Yturbe sorprendió a propios y extraños al publicar a través de su cuenta de Instagram unos curiosos mensajes luego de haber terminado su romance con Beto Da Silva. ¿Será una indirecta?

“Por fin en la camita, estaba muerta porque no paré en todo el día y mañana también, esta semana está súper ocupada. Pero me encantan esos días porque no me da tiempo de pensar, ni perder mi tiempo en tonterías”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR