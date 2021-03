Jorge Benavides se enlazó con el programa de Magaly Medina para comentar sobre el escándalo que se desató tras difundirse un video donde se ve a Fátima Segovia, más conocida como ‘La Chuecona’, siendo presuntamente “acosada” por un hombre disfrazado del Gato Silvestre, quien sería parte del elenco de “JB en ATV”.

Y es que el conocido cómico negó tajantemente algún tipo de acoso hacia la modelo. Incluso comentó que Fátima y el sujeto disfrazado del conocido dibujo son “mejores amigos” hace bastante tiempo.

“Para que haya algún acoso, tiene que ver una acosada o un acosador, pero en este caso no existe ninguno de los dos y en este caso no existe ninguna denuncia (...) En ningún momento ella se ha sentido acosada ni molestada por él, porque sabe quien está dentro del muñeco. Ella me dijo que cómo se va sentir acosada si él es su amigo de acá de la producción”, expresó Jorge.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le preguntó si Segovia saldría a dar su versión de los hechos para aclarar toda esta polémica. “Fátima me ha dicho que no va a salir a la prensa porque no tiene nada que aclarar, porque aquí no ha habido acoso de nada. Ella está muy tranquila”, agregó.

