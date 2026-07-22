Lima se prepara para recibir a una de las figuras juveniles más importantes del entretenimiento internacional. Fede Vigevani, el exitoso cantante uruguayo y creador de contenido con una de las comunidades digitales más grandes del planeta, llegará por primera vez al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 19 de septiembre en Costa 21. Será un espectáculo que combinará música, juegos, interacción con el público y muchas sorpresas para todos sus seguidores.

La venta de entradas comenzará este sábado y domingo a través de Teleticket, con una preventa exclusiva que ofrecerá hasta un 15 % de descuento para los clientes de tarjetas Interbank.

Fede Vigevani regresa al Perú cargado de grandes recuerdos. En abril de 2025 logró un rotundo sold out en Costa 21, dejando a miles de fanáticos sin la posibilidad de verlo en vivo. Desde entonces, sus seguidores no dejaron de pedir una nueva fecha, deseo que hoy se hace realidad poco más de un año después.

Aunque millones de personas lo conocen por su exitosa carrera en las plataformas digitales, Fede Vigevani también ha consolidado una importante trayectoria musical, conquistando a sus seguidores con canciones que acumulan millones de reproducciones y forman parte esencial de cada uno de sus espectáculos. Temas como “Más que un fan”, “Te Encontré” y “Árbol”, entre otros, han convertido sus conciertos en auténticas celebraciones para sus fanáticos.

Desde 2018 desarrolla su carrera como solista y ha llevado sus shows a los principales escenarios de Latinoamérica, registrando múltiples funciones con entradas agotadas.

Nacido en Montevideo, Uruguay, y radicado en México desde hace aproximadamente una década, Federico Augusto Vigevani de Arce ha construido una carrera sin precedentes. Actualmente es considerado uno de los creadores de contenido en español más influyentes del mundo y uno de los youtubers hispanohablantes con mayor número de suscriptores, superando los 70 millones en su canal principal.

Su espectáculo combina música en vivo, una producción audiovisual de primer nivel y una constante interacción con el público, elementos que le han permitido registrar sold outs en importantes escenarios de Argentina, México, Chile y otros países de la región. Cada presentación se convierte en una experiencia única donde la música, el humor y la cercanía con sus seguidores son los grandes protagonistas.

La expectativa por su llegada a Lima ya se siente entre sus miles de seguidores peruanos, quienes durante años han acompañado su crecimiento artístico y ahora tendrán la oportunidad de disfrutar de un show que promete emociones, sorpresas y una energía inigualable.

La cita será el próximo 19 de septiembre en Costa 21. La preventa de entradas estará disponible este sábado y domingo a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento para clientes de tarjetas Interbank.