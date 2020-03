Federico Salazar fue consultado sobre las duras críticas que Janet Barboza hizo contra Magaly Medina, acusándola de no tener título de periodista.

“Pero Magaly estudió”, respondió el periodista a diario Ojo y coincidió con la “urraca” en que hay muchos periodistas con título que no hacen bien su trabajo.

“César Hildebrandt estudió Historia por ejemplo. Hay varios abogados, por ejemplo Sol Carreño es abogada. Mi padre, que toda su vida hizo periodismo, él estudió Derecho, es abogado. En esa época había más casos de que hacíamos capacitación empírica, o sea, nos ponían alguien mayor que supiera y poco a poco nos iba entrenando (...) se trasladaba el conocimiento de manera oral y práctica”, recordó Federico Salazar.

Según Federico, Magaly Medina ha demostrado su talento en todos estos años de carrera: “Yo también no hubiera pensado estudiar periodismo, yo estudié Filosofía, pero me ha ido muy bien combinando las dos cosas. Bueno, Magaly es alguien que se ha demostrado en la cancha”.

Además, el esposo de Katia Condos aseguró que tener un título no garantiza nada. “Yo creo que esa discusión es un poco bizantina, no aporta. Que lo haga bien o mal no tiene que ver con que tenga título o no tenga título”, explicó.

En ese sentido, Federico Salazar señaló que la “rulitos”, al ser ajena del ambiente periodístico, piensa que solo un título valida a un periodista:

“Supongo que Janet (Barboza), que no es alguien particularmente del ambiente periodístico, creerá que el titulo es lo que te hace ser periodista, cuando eso no necesariamente es así. Tampoco está mal que tengas el titulo”.

“No digo que ese sea el camino (no estudiar periodismo), sino que no nos descalifica a los que no hemos estudiado la especialidad”, puntualizó.

