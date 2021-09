Luego de que el Estadio Nacional estuviera cerrado debido a la pandemia por la COVID-19 , Fernando Armas contó que derramó un par de lágrimas al presenciar el encuentro entre Perú vs. Uruguay.

“La pandemia lleva un año y medio, pero ya llevaba cerca de dos años de no ir al estadio. No sabes la emoción que me dio volver a las tribunas y ver el fútbol en vivo. Fue una sensación increíble”, contó el humorista para Trome.

Asimismo, destacó la actitud de los hinchas al alentar a la ‘Blanquirroja’, pues no dejaron de respetar los protocolos de bioseguridad en ningún momento, pese a la emoción del encuentro deportivo.

“Otra cosa que me gustó es que se respetó todos los protocolos de bioseguridad, la gente se cuidó a gran altura, no se cometieron ningún tipo de excesos, hubo mucha vigilancia y orden”, precisó Armas al mencionado medio.

Fernando Armas, quien todavía mantiene la esperanza de clasificar al Mundial Qatar 2022, le pidió a Ricardo Lapadula convocar sí o sí a Lapadula, ya que haría una excelente dupla con Paolo Guerrero.

“Ganamos 2 a 0 a Venezuela o sino 3 a 1”, fue su predicción sobre el partido entre Perú vs. Venezuela, que se llevará a cabo el domingo 5 de septiembre a las 20:00 p.m.