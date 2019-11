El actor mexicano Fernando Colunga, quien está un poco alejado de las telenovelas, reapareció y dio una entrevista donde habló de su vida y entre ellas confesó que sí tiene pareja.

Fernando Colunga reveló que mantiene una vida normal y que la prensa respeta su vida privada porque ha sabido ganarse su cariño. "No es que a mí no me guste exhibir mi vida privada. Yo salgo como cualquier gente, salgo a comer, voy al cine con mi pareja. Solo que no soy de los que me gusta hacer un spot o decir: “aquí estoy”.

Agregó que no ha descartado casarse y formar una familia como sus padres. “Ahí está. No lo he dejado de lado, lo que pasa es que esto es muy complicado, no es tan fácil. La gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad”.

Sobre por qué no tiene cuenta de Instagram, Fernando Colunga reveló: “Yo no tengo tiempo de poderlos atender como se merecen a través de una red social y para atenderlos a medias, prefiero no atenderlos. A mí me gusta hacerlo bien, por eso no tengo una red social”