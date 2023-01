Richard Acuña y Brunella Horna se casarán este sábado 7 de enero de 2023, después de posponer su boda por las protestas que hubo en el país en el mes de diciembre, según el periodista Samuel Suárez.

“La empresa que está armando es Ángeles Eventos y está confirmado que es el 07/01″, se lee en un video publicado en el portal Instarandula, en el que se observan las imágenes de la estructura del evento que se realizará en el distrito de La Molina.

Asimismo, se informó que la boda de Brunella Horna y Richard Acuña es ejecutada por la misma empresa que trabajó en la boda de Magaly Medina: “Es la misma empresa que hizo la boda de la Magaly Medina”, señalaron en las imágenes.

‘Samu’ comentó que la propia pareja habría optado por hacer la boda en una fecha en la que los programas de espectáculos están de vacaciones: “Sí, ya tengo confirmado y yo puedo decir, puedo afirmar que este sábado se casa Brunella, la baby se casa este sábado. Varios familiares de la pareja me escribieron al privado para decirme que sí, que están muy emocionados, que en realidad prefieren mantenerlo muchas cosas al margen, todavía no hacer mucha gala, muy pomposo por todo lo que viene atravesando el país, y me imagino que el sábado será full derroche, entonces hacer bulla antes de tiempo creo que no es favorable, además que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar a partir de mañana en el país, pero no creo que cancelen la boda, sin embargo me imagino que han tomado una medida de prudencia con todo lo que viene ocurriendo, porque de que vamos a ver derroche, estoy seguro que vamos a ver derroche”, dijo Samuel Suárez.

El periodista también difundió el mensaje que la pareja envió a sus invitados para informar la nueva fecha de la boda: “Estimados Familiares y Amigos, por motivos de la coyuntura que estamos atravesando hemos decidido cambiar la fecha para este Sábado 07 de Enero del 2023 a las 6 pm”.

