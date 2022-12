Brunella Horna fue la ganadora del premio ‘Cacatúa de Oro’ de América Hoy por protagonizar la mejor caída del año 2022. Durante el programa del 29 de diciembre, Ethel Pozo cuestionó a las amigas de Brunella por grabar esta caída durante su despedida de soltera: “Peores amigas fueron las de Brunella Horna que la grabaron cuando ella estaba un poquito picada y lo suben”. Sin embargo, Brunella contó que le pareció divertido: “Yo misma lo subí porque yo me río de mí. Es que me parece gracioso, (lo grabaron) mis amigas, era algo privado”. “No estaba borracha, eran piedras y obviamente que me caí”, aseguró la joven conductora. Tras ganar el premio, la novia de Richard Acuña agradeció a sus amigas: “Gracias, compañeros, es un honor para mí ganar la Cacatúa de Oro. Quiero agradecerle a mis amigas, mis amigas por darme tantos tequilas esa noche, gracias a los tequilas que tomé en Miami pude ganarme esta Cacatúa (...) me caí en Miami, bien digna”.