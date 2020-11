Fiorella Alzamora decidió romper su silencio para referirse a la denuncia interpuesta en contra de Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como ‘El Zorro Zupe’, por el presunto delito de acoso sexual hacia un menor de edad en Italia.

“Las cosas no son como en Perú, no es algo que ha pasado en el país donde nosotros vivimos, fue en un país de visita, entonces hay que regirnos al procedimiento que va ese país. Entonces aunque sea complicado y un proceso largo, sigue su camino”, comenzó contando para el programa ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, la modelo se refirió al comunicado que envió el ‘Zorro’ donde asegura que es totalmente inocente.

“Eso no es así, es muy fácil decir que ustedes no están informados pero nosotros por medio de nuestros abogados estamos informados. Tampoco te digo que es un tema que me competa a mi como Fiorella Alzamora, es un tema familiar de mi esposo con sus hijos, pero obviamente yo lo voy a apoyar en todo lo que necesite”, agregó.

Por otra parte, Fiorella señala que la policía buscó a Zuñiga en Cerdeña, luego de esta fuerte acusación pero nunca lo encontraron.

“Él ni siquiera se presentó a dar una declaración cuando lo buscaron (...) Ahorita lo que él dice no creo que se acerque a la verdad. Tampoco quiero hacer una guerra con él, porque sé cómo es, lo conozco tan bien y simplemente prefiero que se encargue la entidad correspondiente. Sé que ponerme a pelear con él es llenarme de mala vibra y no necesitamos eso", finalizó.