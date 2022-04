Christian Domínguez reveló que conversó con Fiorella Méndez luego de difundirse el ampay de ‘Magaly TV La Firme’, donde se asegura que ella pasó la noche en el departamento de Óscar del Portal, mientras su esposa Vanessa Quimper está de viaje en Punta Cana.

Según contó el conductor de ‘América HOY’, fue a entregarle un delivery de chifa a la casa de la asistente de producción y ella estaba llorando.

“Lloraba todo el tiempo, me dijo ‘amigo, yo me quedé dormida y hemos llegado y me quedé dormida porque yo trabajo con ellos’. Me dijo que no es la primera vez que ha pasado esto, que no es la primera vez que se ha quedado a dormir o trabajando hasta altas horas”, comenzó diciendo Domínguez.

“Me dijo llorando, ‘nadie me va a creer seguramente, y yo ni siquiera vi imagen que salió de Aldo’. Es decir, ni ella ni Óscar vieron las imágenes de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. Hay una verdad que Oscar va terminar de aclarar”, aseguró el cumbiambero.

Esto despertó la suspicacia de Janet Barboza, quien cuestionó: “Fiorella Méndez acostumbra a quedarse en la casa de Oscar del Portal?”.

Christian Domínguez aclaró que, según lo que le dijo Fiorella Méndez, “venían de muchas reuniones y no era la primera vez que se juntan hasta altas horas de la tarde en reunión”.

“Es su versión y coincidió con lo que dijo Aldo. Que no debió ser la casa, estamos de acuerdo, que no es la forma, estamos de acuerdo”, replicó Domínguez, tratando de corregir su primera declaración.

“Que quede claro, ella no me ha dicho que acostumbra a quedarse en la casa de Óscar del Portal, si no que son reuniones que pueden ser en su casa o en otro local hasta altas horas, 2 o 3 de la mañana, trabajando y se juntan para unir este proyecto. Eso me dijo Fiorella antes de que yo escuchara la versión de Aldo”, sentenció.

