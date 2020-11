La expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, abrió un local de comida venezolana en el distrito de Barranco. Sin embargo, los fiscalizadores acudieron al lugar para cerrarlo pues no contaba con licencia de funcionamiento.

En los videos difundidos por “Magaly TV La firme”, de ATV, se observa al popular “Principito” reclamando al fiscalizador: “Si a nosotros en la municipalidad nos dieron el ok, ¿por qué usted ahora viene a decir que no? Entonces ¿quién está mal? Dígame ¿quién está mal? Y esto de acá no importa”.

“Cuando yo fue con este documento a la municipalidad acá en Barraco, me dijeron con esto pueden aperturar ¿cuál es el problema?”, agregó.

Giuseppe Benignini insistió en que contaba con autorización de parte de la municipalidad de Barranco: “Son ustedes los que no se ponen de acuerdo y yo no voy a cerrar por lo que usted diga porque a mí me dieron ya la autorización”.

Sin embargo, el fiscalizador declaró al programa de la “urraca" que todavía no estaban autorizados. Además, aseguró que Giuseppe Benignini lo amenazó: ”Han presentado sí, un trámite para tener su licencia de funcionamiento. A pesar que el día de ayer sábado 14 se le dio la recomendación que no aperture hasta obtener su licencia de funcionamiento, hoy día hemos llegado y hemos visto que está abierto el local. El señor que está ahí presente, nunca se había identificado, comenzó con las amenazas y muchas cosas más".

“Que iba a perder mi trabajo y que tiene mucho poder político, que esto que el otro, pero bueno”, contó.

