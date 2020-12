Flavia Laos admitió que está distanciada de Patricio Parodi luego de los fuertes rumores que se iniciaron a raíz de un comentario de Angie Arizaga en “Esto es guerra”.

En diálogo con “En boca de todos”, Flavia Laos negó haber mandado indirectas al chico reality: “Yo no soy de mandar indirectas, si tengo que decir algo lo voy a hablar en privado, no lo voy a exponer en redes”.

Según la actriz, ambos se encuentran bien pero su viaje al extranjero habría ocasionado un distanciamiento: “Estamos bien, tranquilos los dos, felices, cada uno en lo suyo. Cuando uno se va de viaje como que nos distanciamos un poco”.

En ese sentido, Flavia Laos admitió que está distanciada de Patricio, pero dejó entrever que la relación no ha terminado.

“Efectivamente ha habido un distanciamiento pero eso es algo que me compete a mí y a él. Y a veces hay cosas que nos queremos guardar para nosotros. Toda relación tiene sus cosas buenas, cosas malas, a veces uno está súper bien con la pareja, a veces no. Pero no significa que no estén”, explicó.

Flavia Laos confirma distanciamiento de Patricio Parodi - diario ojo

