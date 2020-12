Flavia Laos continúa sus vacaciones en Estados Unidos en medio de los rumores sobre una ruptura con Patricio Parodi.

Mientras la actriz continúa guardando silencio respecto a su situación sentimental, sí se pronunció luego de ser cuestionada por sus seguidores por su renovada imagen.

Y es que Flavia Laos publicó una foto en Instagram luciendo un rostro algo diferente, por lo que muchos le preguntaron si se había hecho más “arreglitos”.

“Flavia yo te sigo y caes super bien , pero ya no te hagas nada en el rostro , tú ya eras muy bonita antes”, dijo un internauta.

Sin embargo, Flavia Laos lo negó rotundamente: “Baby, no me he hecho nadita he bajado mucho de peso”.

Foto: captura Instagram

“Eres simplemente preciosa, pero se ve raro tu rostro, te hiciste algo?”, preguntó otro usuario.

Según Flavia Laos, su cambio se debe a que adelgazó: “Estoy más flaquita entonces se me chupa la carita”, sentenció.

Foto: captura Instagram

