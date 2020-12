¡SE ACABO EL AMOR! Se confirmaron los rumores de la separación entre Patricio Parodi y Flavia Laos. En uno de los juegos de “Esto es Guerra” Angie Arizaga revelo la noticia.

En uno de los segmentos del programa de concursos, los guerreros tienen que adivinar lugares, animales y personajes, apareció la opción de Flavia Laos. En ese instante es que Angie Arizaga la describe como “la ex de Patricio Parodi”, luego que se da cuenta de su error intenta salir de esa situación diciendo “la flaca de Pato”.

Ante esto, el ex de Sheyla Rojas se mostro bastante incómodo por el lapsus que cometió la ex de Nicola Porcella. Cabe recordar que el chico reality dijo que prefería no tocar temas de su vida privada en público.

Angie Arizaga revelo sin querer que Patricio Parodi y Flavia Laos ya no son pareja

