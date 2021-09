La actriz y modelo peruana Flavia Laos fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” tras el ampay entre Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Flavia Laos contó que Patricio Parodi siempre ha jalado con su auto a Luciana Fuster, incluso cuando ellos eran pareja. Sin embargo, sobre si hay algo entre ellos, deberían preguntarle a los involucrados.

“Yo sé que la jalaba a ella desde que está conmigo, la jalaba a la radio, a Pachacamác, no había problema conmigo. Tendrían que preguntarle a ellos si hay algo”, respondió.

Flavia responde si Luciana tiene código

Referente a si Luciana Fuster tiene códigos, Flavia Laos dijo que cree que sí. Incluso espera que se comporte como tal, al igual que ella cuando fue relacionada con Ignacio Baladán.

“Ella dijo que tenía códigos y yo creo que sí. Hay que respetar...como una vez me vincularon con Ignacio, yo no lo haría porque es amigo de Patricio y porque a estado con ella. Yo espero lo mismo de ella (...) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ella te ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, agregó.

Sobre el beso de los guerreros, acotó: “Les ha salido súper bien, supongo que están apuntando a ser actores, así que nada, todo los mejores deseos para ellos”.

