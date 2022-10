Quiere tener todo bajo control. La popular Flavia Laos, sorprendió a sus fans al mostrar el proceso por el que está pasando para poder guardar sus óvulos con el objetivo de ser madre en el futuro.

Luego de revelar que congelaría sus óvulos, Flavia Laos explicó sus motivos a los seguidores que no dejaban de hacerle preguntas: “Quiero enfocarme más en mi carrera, crecer profesionalmente y luego cuando esté estable y sienta que logré lo que quería, tener hijos, pero quiero tener esa posibilidad de que no me juegue el reloj en contra y tenerlos cuando yo me sienta preparada”.

Flavia no cierra la posibilidad de tener hijos a futuro y hasta se animó a lanzar su edad tentativa para tener a sus pequeños: “En mi caso yo no estoy pensando en tener hijos ahora, los quiero después de los 30 o un poco más, entonces“.

