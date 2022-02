¡Fuerte y claro! Flavia Laos decidió enlazarse en vivo con “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar se consultada sobre el escándalo que se ha creado a raíz del romance entre su expareja, Patricio Parodi y su examiga, Luciana Fuster.

El conductor Rodrigo González le preguntó sobre las indirectas que le estaría enviando la modelo a la joven actriz mediante su cuenta de Instagram.

“La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, comenzó diciendo Flavia.

En ese sentido, Flavia también comentó las últimas declaraciones del popular ‘Pato’, quien aseguró que “si supieran la verdad, no hablarían mal de Luciana”, dando a entender que la actriz habría hecho algo malo.

“Dice si supieran, pero al final no dice nada...”, agregó Laos para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

