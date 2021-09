La influencer Flavia Laos sigue siendo noticia tras haber confirmado que terminó su romance con Patricio Parodi tras varios años. Esta vez su nombre volvió a sonar, pero no por algún nuevo trabajo en televisión, sino por sus respuestas en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo respondió algunas preguntas de sus fans. Una de las que más llamó la atención fue en la que le dijeron: “¿Estás rodeada de amistades falsas?”.

Si bien la pregunta ya era polémica, la respuesta de Flavia Laos sorprendió a más de uno. “Sí, obvio (estoy rodeada de amistades falsas) me tengo que cuidar las espaldas todo el día”, replicó la joven actriz sin mencionar a algunos de sus “falsos amigos”.

Para algunos se trata de una clara indirecta para su examiga, Luciana Fuster, vinculada a Patricio Parodi,

Como se recuerda, hace algunos días la actriz también se refirió, por primera vez, al fin de su relación con el chico reality Patricio Parodi. Brindó una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”.

“(Sus hermanas) son mis amigas. ¿Por qué tendría que alejarme de su familia? ¿Por qué cuando uno se separa tiene que cortar palitos con todos? Le tengo mucho cariño a él y a su familia. Que esté con él o no, no va cambiar mi relación con su familia, jamás, no soy ese tipo de persona”, fue lo que dijo Flavia.

Por si fuera poco, Flavia Laos tampoco descartó retomar su relación con el popular ‘Guerrero’. “El futuro es incierto. Por ahora, estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, precisó.

