Patricio Parodi sorprendió al hablar por primera vez de la relación que tiene con la modelo Luciana Fuster y de respoder a su expareja, Flavia Laos, por las constantes indirectas y declaraciones que esta hace en contra de ellos.

Tras la entrevista transmitida el sábado 12 de febrero de 2022, Flavia Laos compartió un misterioso mensaje en Instagram.

“Not pushing anyone away but also not forcing anyone to stay (No alejar a nadie, pero tampoco obligar a nadie a quedarse)”, escribió Flavia Laos en un publicación de Instagram.

Asimismo, poco antes compartió una foto donde se lee “trust the timing of your life (confía en el momento de tu vida)”. “El universo es sabio”, añadió la influencer.

¿Qué dijo Patricio Parodi?

En diálogo con “Estás en todas”, Patricio Parodi reveló que Flavia Laos y Luciana Fuster fueron cercanas hace varios años porque eran compañeras de trabajo, pero aseguró que dejaron de ser amigas: “Yo te puedo decir tranquilamente, ellas no eran amigas hace muchísimos años, desde que yo salía con Flavia y estuve con ella no eran amigas, trabajaron juntas, pero básicamente (era una relación) laboral”.

En ese sentido, Patricio Parodi dijo no comprender por qué Flavia Laos insistió en que sí eran amigas, dejando entrever que lo hizo para hacer quedar mal a Luciana: “No voy a entrar en detalles de cosas que sé. (...) No sé porqué dijo eso. Cuando lo vi dije ‘¿por qué lo habrá dicho?’. Hay mucha gente que se suma a querer chancarla (a Luciana) cuando no saben absolutamente nada, simplemente por salir en algún portal o dicen: ‘yo me voy a sumar a chancar a Luciana, soy mona pues’ ¿Qué daño te ha hecho Luciana a ti?”, reclamó.

