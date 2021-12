Flavia Laos regresó al Perú y le envió un contundente mensaje a su exnovio Patricio Parodi y a Luciana Fuster, quienes fueron ampayados besándose apasionadamente pese a que negaron cualquier tipo de vínculo sentimental.

“¿Patricio Parodi es parte de tu pasado?”, le preguntaron a la modelo, quien sentenció: “completamente de mi pasado”.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lograron conversar con la actriz, quien se mostró mortificada por las mentiras en las que cayeron su expareja y su examiga, ambos participantes de ‘Esto Es Guerra’. Como se sabe, ellos aseguran que solo son amigos y nunca quisieron pronunciarse por los besos que protagonizaron en Paracas, en el mes de noviembre, y que el programa ‘Magaly TV La Firme’ dejó al descubierto.

¿Qué dijo Flavia Laos?

“La gente en verdad no es tonta, la gente sabe todo y ya (...) ellos ya no... ya fue, ya los saqué de mi cabeza. Los ‘chotié’ a los dos, no existen...”, sentenció Flavia Laos sobre el presunto romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi.

