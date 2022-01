¿Más que amigos? Flavia Laos sorprendió nuevamente a propios y extraños, luego de ser captada muy cariñosa con el influencer Jay Alvarrez en el aeropuerto. Y es que esta vez, la modelo se lució muy juntita a Austin Palao, con quien se rumoreó una cercanía, debido a que pasaron Año Nuevo juntos.

Todo fue puesto en evidencia por el portal web de espectáculos, “Instarándula”, quienes a través de sus historias mostraron fotos y videos de la actriz junto al hermano de Said Palao en lo que sería un matrimonio. Sin embargo, para evitar críticas y comentarios mal intencionados, la parejita decidió mostrarse por separados en sus redes sociales.

“A ver vamos con otro chismesito... La dupla de Año Nuevo se juntó en esta boda, pero no se lucen juntos en fotos ni videos. Flavia ha subido fotos con el círculo que la acompaña en la boda, su hermana, cuñado, etc. ¿Austin no sale en la foto?”, fue lo que dijo Samuel Suárez.

Asimismo, el popular ‘Samu’ también compartió unas imágenes de los exchicos reality en un lugar alejado de la boda, donde se logra ver que estaban acompañados de la hermana de la actriz y su novio Chase.

“Atentas ratujas al look de Austin y Flavia en la boda para soltarles la siguiente imagen: ¿En una zona oscurita de la fiesta se juntaron en parejitas? Uy, qué raro. No posan en sus redes sociales juntos. Gracias ratujas, son las mejores”, agregó el periodista de espectáculos.

