El último fin de semana, la hermana de Patricio Parodi celebró el bautizo de su pequeña hija en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la ausencia de Flavia Laos llamó la atención de muchos, ya que ella es una amiga íntima de las gemelas Parodi.

Al respecto, Flavia Laos ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, desde Cajamarca, donde aclaró que no fue invitada a dicha celebración y que incluso ya no tiene una conversación fluida con las hermanas de su expareja.

“No, no, no, no fui. No, la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también”, señaló Flavia Laos al ser consultada por su ausencia en el bautizo de la hija de Majo Parodi.

Asimismo, la también actriz y modelo aclaró que, así la hayan invitado, no habría asistido al evento por respeto a Austin Palao, pese a que en el pasado si asistió a la fiesta de revelación de sexo del bebé. “Igual no hubiera ido por respeto a mi pareja”, aseguró.

Si bien la ausencia de Flavia Laos llamó la atención durante el bautizo, la presencia de Luciana Fuster también causó gran asombro. Y es que la actual pareja de Patricio Parodi ´si formó parte del bautizo y se fotografió al lado de sus nuevas cuñadas.

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos oficializa su relación con Austin Palao

Flavia Laos “Ahora que estoy oficialmente con Austin Palao, preferiría no entrar a la casa Parodi”