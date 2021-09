Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, contó que cuando conoció a Carl Enslin, llamado popularmente como el ‘Gringo Karl’, no supo que había estado en prisión.

Reveló que se lo presentaron, pero le ocultaron este detalle hasta que un amigo cómico le preguntó al ‘Gringo Karl’ si le había dicho la verdad a ‘Flor de Huaraz’.

“Él se me acercó queriendo tener una relación. Todo ha sido como un engaño para mí. Primero me lo presentan, pero la señora que me lo presentó no me dijo que este gringo había estado preso. Ella me esconde la verdad, solo me lo presenta. Yo pensaba que era turista”.

Ella reveló que cuando supo la verdad, se sorprendió porque se trataba de una cosa seria. “Creo que nunca me lo iba a decir. Gracias a Frejolito, un cómico, me enteré cuando le dijo: ¿Ya le dijiste? Y ahí es cuando me dice que no era turista, sino que había estado preso en Sarita Colonia por narcotráfico. Ahí me levanté y me asusté”.

Finalmente, reveló cómo le pidió que le dé una oportunidad. “Yo no me lo esperaba, pero él me dijo que había cambiado, se arrodilló y lloraba como un niño”.

TE PUEDE INTERESAR