Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’, estará sentada frente a frente con su expareja, Carl Enslin, llamado popularmente como el ‘Gringo Karl’. Ellos se presentarán en el programa “Andrea”, que conduce Andrea Llosa por ATV, este lunes 13 de setiembre.

La folclórica estará en el set de “Andrea” para contar toda su verdad sobre la tormentosa relación amorosa que vivió con el extranjero, quien está a la espera que ella le firme el divorcio.

“¡Tú no me amaste! ¡Solo me usaste!”, se le escucha reclamar a Flor de Huaraz’ en el adelanto del programa.

Por su parte, el ‘Gringo Karl’ también se defiende y dice de manera contundente: “Lo que nadie sabe es que yo sentí que estaba desperdiciando mi vida con ella”.

A su vez, exige el divorcio para que pueda seguir con la madre de su bebé, la huancaína Milagros Ávila.

“Solo quiero que me firme el divorcio y que nos deje en paz”, añadió.

Como se sabe, Carl Enslin se convirtió en padre y pretender casarse con su actual pareja, una odontóloga de Huancayo a quien conoció cuando ella le realizó un trabajo dental poniéndole carillas.

Flor de Huaraz y el gringo Carl

“Solo buscaba tener un hijo para quedarse en Perú”

‘Flor de Huaraz’ aseguró hace unos días que el extranjero la engañó con su actual pareja y madre de su hija.

“El gringo sólo buscaba un hijo para quedarse en Perú, porque a mí me consta que él tenía otra relación con una cantante, la misma Milagros (pareja de Karl) me contó que los encontró y luego le perdonó los ‘cachos’”, finalizó diciendo a Trome.

