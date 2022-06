Florcita Polo estuvo como invitada especial en el programa “Dilo Fuerte”, donde reveló las frases fuertes que le decía Néstor Villanueva cuando discutían. Y es que según confesó la hija de Susy Díaz, el cumbiambero le decía que “nadie le iba a querer por tener hijos”.

En ese instante, Flor se quebró EN VIVO en frente a Lady Guillén, quien no dudó en consolarla. “En realidad era cuando teníamos problemas. Cuando teníamos problemas me decía eso”, comenzó diciendo.

“Yo seguía ahí, seguía ahí, porque tenía miedo de irme, de que nadie me quiera, de que nadie esté conmigo, porque tenía miedo de estar sola. Me aferré mucho a él y no di mi brazo a torcer”, agregó la hija de Augusto Polo Campos con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Florcita señaló que sigue sacando las fuerzas necesarias por el bienestar emocional de sus hijos. “Hay muchas cosas que quedan en mí y van a quedar. Lo que importa es que Flor es fuerte, está saliendo adelante. A pesar de todo lo que pasó, ella está bien. La vida es bella, pero hay que seguir saliendo adelante por nuestro hijos, es nuestro motor y motivo para seguir adelante. Eso son mi mamá y mi familia”, finalizó.

