Florcita Polo viene celebrando por todo lo alto su soltería, luego que saliera oficialmente su divorcio con Néstor Villanueva. Y es que esta vez, la empresaria estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde le consultaron sobre los pretendientes que tiene.

Entre la lista de “aspirantes” se encontraba Jefferson Farfán, pero la hija de Susy Díaz comentó que, pese a que le parece atractivo, no lo consideraría como su saliente. “Es guapo, pero no es de mi gusto”, comenzó diciendo.

Frente a este comentario, la popular ‘Rulitos’ se burló de Florcita y sus gustos en cuanto a hombres, recordándole a su expareja. “Flor, no te hagas, si has salido con Néstor Villanueva, ¿cómo vas a negar a Jefferson Farfán?”, dijo entre risas la conductora.

No obstante, Florcita confesó que ya no le atraen los hombres mayores que ella, sino jovencitos. “Señora Janet, ya cambié de gustos. (¿Cómo te gustan ahora?) Uno más jovencito... Tú sabes, Janet, el colágeno. No digo tan jóvenes, pero por ahí”, finalizó diciendo.

