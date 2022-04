¡Ya no hay marcha atrás! Florcita Polo Díaz estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre su separación con Néstor Villanueva. Y es que la hija de Susy Díaz aseguró que quiere ponerle punto final a los dimes y diretes con su aún esposo.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él, hace tres meses estoy separada de él. Lo que haga el señor con su vida, no me interesa. Yo quiero estar tranquila, enfocada en mis cosas. Estoy viendo los trámites del divorcio con mi abogada”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la hija de Augusto Polo Campos confesó que su matrimonio no se acabó solo por los ampay del cumbiambero, sino porque ya venían enfrentando una fuerte crisis.

“Nosotros estábamos en una crisis desde antes de los ampay. En su momento pensamos en ir a terapia, pero creo que ya no hay marcha atrás, yo me siento bien así como estoy... Yo le pedí muchas veces que cambie, pero no me hizo caso. Entonces por el bien de mis hijos decidí alejarme”, expresó con la voz entre cortada.

